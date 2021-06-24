Hakan Çalhanoğlu sonrası son aday Yusuf Yazıcı

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'ndan doğan boşluğu doldurmak için ön plana çıkan adaylara Yusuf Yazıcı'nın eklendiği belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hakan Çalhanoğlu sonrası son aday Yusuf Yazıcı
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24 Haziran 2021 09:13
İtalyan basını Milan'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu'nun yerine bu kez Yusuf Yazıcı'nın gündemde olduğunu yazdı.

Çıkan haberlere göre Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'ndan boşalan hücuma yönelik orta saha oyuncusu boşluğu için gündeme gelen son adayın Yusuf Yazıcı olduğunu yazdı. Verilen bilgiye göre Yusuf Yazıcı için belirlenen bonservis bedelinin en az 20 milyon euro olduğu ve Milan ile Lille'in Maignan ve Rafael Leao transferlerindeki iyi ilişkilerinin bu transferde kullanılacağı ileri sürüldü.

Lille formasıyla bu sezon çıktığı 42 maçta 14 gol 6 asistlik gösterişli bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı'nın Milan'a gitmeye sıcak bakacağı da belirtiliyor.

Trabzonspor'dan Lille'e 17,5 milyon euroya transfer olan Yusuf Yazıcı'nın anlık bonservis bedelinin 25 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.


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