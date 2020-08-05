Hakan Çalhanoğlu, Milan ile 'devam' diyor!

Milan, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme için masaya oturdu.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic ile Milanlı yetkililer Paolo Maldini ve Frederik Massara ile görüştü. Senelik 2.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşmesinde zam yapmayacak. Bunun yerine sözleşmesine bireysel performans ve takım başarılarına göre çeşitli bonuslar ekleyecek.Hakan Çalhanoğlu cephesinin ise Milan tarafına tüm opsiyonları değerlendireceği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulüpte forma giymek gibi hedeflerinin olduğu cevabını iletti. Ancak, Milan'ın hedefinin ilk 4 olduğu ve önümüzdeki sezon buna yönelik hamleler yapılacağı sözüyle Hakan Çalhanoğlu ikna edildi.Milan ile sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 26 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 38 resmi maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı.