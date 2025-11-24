24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Guardiola, kameramandan özür diledi: "Mükemmel bir insan değilim"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Newcastle maçında tartışma yaşadığı kameramandan özür diledi.

calendar 24 Kasım 2025 17:51 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 18:23
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Guardiola, kameramandan özür diledi: 'Mükemmel bir insan değilim'
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde 2-1 kaybettikleri Newcaste United maçı sonrasında tepki gösterdiği kameramandan özür diledi.

"MÜKEMMEL BİR İNSAN DEĞİLİM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayer Leverkusen ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Guardiola, "Bunu gördüğümde utanç ve mahcubiyet duyuyorum. Hoşuma gitmiyor. Kameramandan özür dilerim. Ben buyum. 1000 maç oynamış olsam bile mükemmel bir insan değilim ve hatalar yapıyorum." diye konuştu.

"YAŞLANDIĞIMI FARK EDİYORUM"

Deneyimli teknik adam, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde yarın 100. maçına çıkacak olmasıyla ilgili, "Yaşlandığımı fark ediyorum. Her maç bir dönüm noktası. Bu iyi bir şey. Her sezon orada olduğumuz anlamına geliyor. Büyük bir rekabet. Oyuncular için özel bir şey. Avrupa'nın en iyi takımlarıyla kendinizi sınamak inanılmaz, büyük bir deneyim." ifadelerini kullandı.

"BİR İSTİSNA OLMAYACAK"


Guardiola, Newcastle United mağlubiyetinin şampiyonluk şansını bitirip bitirmediğiyle ilgili soruya, "12 maçta 4 mağlubiyet aldık, çok daha iyi olmamız gerekiyor. Matematiksel olarak Federasyon Kupası, Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'i kazanmak mümkün. Sizler deneyimli gazetecilersiniz. Dört kupayı da kazandığımız sezon kasım, aralık ayında bundan bahsettiğimi duydunuz mu, hayır. Bu durumda da bir istisna olmayacak." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
