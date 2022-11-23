Guardiola, City ile nikah tazeledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile sözleşme uzattı.



İngiliz kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola'yı 2 yıl daha kulüpte tutmak için sözleşme imzaladı.



MAAŞINA BÜYÜK ZAM



Guardiola'nın yıllık 23 milyon euro (20 milyon pound) olan maaşının da önemli ölçüde artırıldığı öğrenildi.



2016 yılında Manchester City'nin başına geçen Guardiola, yeni sözleşmesini tamamlaması halinde 2025 yılına kadar takımın başında kalmış olacak.



GUARDIOLA: "HARİKA BİR 10 YIL OLACAK"



Pep Guardiola, "Bana güvendikleri için kulüpteki herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. City'de mutlu ve rahatım. İşimi olabildiğince iyi yapabilmek için ihtiyacım olan her şeye sahibim. Bu kulübün bir sonraki bölümü, önümüzdeki 10 yıl içinde daha harika olacak. Son 10 yılda büyük gelişim kaydetti ve önümüzdeki 10 yıl içinde çok daha büyük başarılar elde edecek. Çünkü, bu kulüp çok istikrarlı şekilde yönetiliyor" dedi.



İspanyol teknik adam, "İlk günden beri City'de özel bir şeyler hissettim. Kariyerim için daha iyi bir kulüpte olamam. Hala birlikte başarabileceğimiz daha çok şey olduğu hissine sahibim. Bu yüzden kalmak ve kupalar için savaşmaya devam etmek istedim." açıklamasını yaptı.



"PEP İLE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ"



Yeni sözleşme sonrası konuşan Manchester City Kulübü Başkanı Khaldoon Al Mubarak, "Pep'in Manchester City ile yolculuğunun devam etmesinden ötürü çok memnunum. Bu organizasyonun başarısına ve yapısına şimdiden çok katkıda bulundu. Hala sahip olduğu enerji, açlık ve hırs göz önüne alındığında nelerin mümkün olabileceğini düşünmek heyecan verici." dedi.



Khaldoon Al Mubarak, "Pep'in çok özel liderliği altında, takımımız sürekli olarak dünya çapında hayranlık uyandıran bir futbol tarzı sergiliyor, kendini geliştiriyor. Her City taraftarı gibi, gelecekte neler olacağını dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.



4 PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞU



Guardiola, şimdiye dek Manchester City'nin başında 4 kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.



NE DEMİŞTİ?



Daha önce kendisine sözleşmesi hakkında sorulan sorulara cevap veren 51 yaşındaki teknik adam, "Burada bir 7 yıl daha kalır mıyım diye soruyorsanız; sanmıyorum. Bir teknik direktör olarak burada sahip olduklarımı bulmak çok zor. Bu kadar uzun süre bir yerde teknik direktörlük yapabilmeniz için gerçekten iyi bir destek almanız gerekiyor. Tabii, iyi sonuçlar da size yardımcı oluyor. Futbol dünyasında insanlar çok kolay bir şekilde işlerinden olabiliyorlar." açıklamasını yapmıştı.



