07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-1
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
3-062'
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Guardiola 1000. maçı öncesi konuştu

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool karşısında kariyerindeki 1000. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

calendar 07 Kasım 2025 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Guardiola 1000. maçı öncesi konuştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, antrenörlük kariyerindeki 1000. resmi maçına bu hafta sonunda çıkacak.
 
İspanyol çalıştırıcı, Premier Lig'de Liverpool karşısında sahaya çıkarak bu tarihi eşiğe ulaşacak.
 
Guardiola, önemli karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, kariyerinin bu noktasına gelmenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı:
 
"Bir antrenör olarak 1.000 maç oynamak çok büyük bir his ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Barcelona B'de başladığımda bu rakama ulaşacağımı hayal bile edemezdim. O zaman tek hedefim işimi dürüstçe yapmak ve takımımın yüzünü aydınlatmaktı."
 
Üç dev kulüpte geçirdiği yılların kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Guardiola, şunları ekledi:
 
"Şanslıydım; Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City gibi büyük kulüplerin başında olma şerefine nail oldum. Her zaman güven ve destek hissettim. Bu yıllar, hayatımın en parlak sayfaları oldu."
 
Kazandığı sayısız kupa ve başarıya rağmen Guardiola, her maçtan yeni bir şey öğrendiğini ifade etti:
 
"Bu kadar çok zafer elde edeceğimi hayal bile edemezdim. Her maç benim için yeni bir ders, yeni bir duyguydu. Şansım olsa bu yolculuğun tek bir anını bile kaçırmazdım."
 
Guardiola, açıklamasının sonunda kariyerinde emeği geçen herkese teşekkür etti:
 
"İsimleri tek tek saymak zor ama birlikte çalıştığım tüm oyunculara, teknik ekibe, kulüp personeline ve her zaman yanımda olan aileme içtenlikle teşekkür ediyorum. Onlar benim temel gücüm oldu."
 
Pep Guardiola'nın Liverpool maçıyla birlikte ulaşacağı 1000. maç, yalnızca bir istatistik değil; futbolun disiplin, emek ve tutkuyla yazılmış en özel hikayelerinden birinin sembolü olarak tarihe geçecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.