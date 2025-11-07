Guardiola 1000. maçı öncesi konuştu

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, antrenörlük kariyerindeki 1000. resmi maçına bu hafta sonunda çıkacak.

İspanyol çalıştırıcı, Premier Lig'de Liverpool karşısında sahaya çıkarak bu tarihi eşiğe ulaşacak.

Guardiola, önemli karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, kariyerinin bu noktasına gelmenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı:

"Bir antrenör olarak 1.000 maç oynamak çok büyük bir his ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Barcelona B'de başladığımda bu rakama ulaşacağımı hayal bile edemezdim. O zaman tek hedefim işimi dürüstçe yapmak ve takımımın yüzünü aydınlatmaktı."

Üç dev kulüpte geçirdiği yılların kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Guardiola, şunları ekledi:

"Şanslıydım; Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City gibi büyük kulüplerin başında olma şerefine nail oldum. Her zaman güven ve destek hissettim. Bu yıllar, hayatımın en parlak sayfaları oldu."

Kazandığı sayısız kupa ve başarıya rağmen Guardiola, her maçtan yeni bir şey öğrendiğini ifade etti:

"Bu kadar çok zafer elde edeceğimi hayal bile edemezdim. Her maç benim için yeni bir ders, yeni bir duyguydu. Şansım olsa bu yolculuğun tek bir anını bile kaçırmazdım."

Guardiola, açıklamasının sonunda kariyerinde emeği geçen herkese teşekkür etti:

"İsimleri tek tek saymak zor ama birlikte çalıştığım tüm oyunculara, teknik ekibe, kulüp personeline ve her zaman yanımda olan aileme içtenlikle teşekkür ediyorum. Onlar benim temel gücüm oldu."

Pep Guardiola'nın Liverpool maçıyla birlikte ulaşacağı 1000. maç, yalnızca bir istatistik değil; futbolun disiplin, emek ve tutkuyla yazılmış en özel hikayelerinden birinin sembolü olarak tarihe geçecek.