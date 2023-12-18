Memphis Grizzlies'in, yıldız oyuncusu Ja Morant'in cezası sona erdiğinde Kenneth Lofton Jr'ı serbest bırakacağı bildirildi.



25 maçlık uzaklaştırma cezasının bitmesine bir maç kalan Morant, bu gece Oklahoma City Thunder'a karşı oynanacak karşılaşmanın ardından Grizzlies'in aktif kadrosuna geri dönecek.



Morant'i kadrosuna dahil etmek için takımda bir kişilik boşluk açması gerekecek olan Grizzlies'in, The Commercial Appeal muhabiri Damichael Cole'a göre, Lofton Jr.'ı serbest bırakmasının beklendiği açıklandı.



Morant'in cezalılar listesine alınmasının ardından Grizzlies, açık kadro yerini doldurmak için Bismack Biyombo'yu kadrosuna katmıştı. Biyombo, birçok oyuna ilk beş başlaması dahil olmak üzere, koç Taylor Jenkins'in rotasyonunun ayrılmaz bir parçası haline gelmişti.



Lofton, Memphis'te geçirdiği iki sezonun bazı kısımlarında 39 NBA maçında yer almış, ayrıca aynı süreçte G League takımı Memphis Hustle adına da 32 maçta forma giymişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU