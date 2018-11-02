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Griffin: "Bir Piston olmak için çok güzel bir zaman"

Blake Griffin, Detroit Pistons'ta mutluluğu bulduğunu ve artık geriye bakmadığını belirtti.

Blake Griffin, Detroit Pistons'ta mutluluğu bulduğunu ve artık geriye bakmadığını belirtti.

Griffin, kendisine oyun kuruculuk görevini veren Pistons ile evini bulduğunu söyledi:

"Önüme bakıyorum. Burada çok mutlu ve yerleşmiş hissediyorum. Evimde hissediyorum. İyiyim."

"Şu anda yaptıklarımızla, yeni arenamız ve inşa edilen yeni bir antrenman tesisimiz ile, bana göre şu anda bir Piston olmak için harika bir zaman. Geriye bakmıyorum.

"Geçtiğimiz birkaç yaz, sadece oynayabilmek için çalışıyordum. Geçen yaz, nihayetinde gelişmek için çalıştım."

29 yaşındaki Griffin, geçtiğimiz yıl LA Clippers'la beş yıllığı 171 milyon dolarlık sözleşme uzatma işleminden altı ay sonra aynı takım tarafından takaslanmıştı.




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