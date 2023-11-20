Göztepe'nin vazgeçilmezi oldular

Milli maç arasına 20 puanla 6'ncı sırada giren 1'inci Lig ekibi Göztepe'de 3 futbolcu geride kalan 12 müsabakanın hepsinde forma giydi.



Teknik direktör Radomir Kokovic, sezon başından bu yana kaleci Mateusz Lis, orta saha Yalçın Kayan ve forvet Mame Diouf'a her maçta şans tanıdı. Sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından kiralanan Polonyalı kaleci Lis, 12 karşılaşmanın hepsinde ilk 11'de sahaya çıktı. Toplam 1080 dakika görev alan Polonyalı kaleci en fazla süre sahada kalan isim olmayı başardı.



Yalçın da tıpkı Lis gibi 12 müsabakanın tamanında müsabakaya ilk 11'de başladı. Yalçın sadece, 3-0 kazanılan Şanlıurfaspor karşılaşmasında 79'uncu dakikada oyundan alındı. Toplam 1048 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Göz-Göz'ün sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Senegalli golcü Diouf ise yalnızca geçen hafta Erzurumspor FK ile oyananan maça yedek kulübesinde başladı. 36 yaşındaki futbolcu 11 maçta sahaya ilk 11'de çıkarken, 907 dakika süre aldı. Diouf, 12'nci hafta sonunda 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Bu üç oyuncunun ardından Atınç, Ogün ve Celil 11'er maç oynadı.

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