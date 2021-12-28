Göztepe'nin Türkiye Kupası'nda konuğu Samsunspor

Göztepe, Türkiye Kupası'nda 29 Aralık Çarşamba günü Samsunspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'nin Türkiye Kupası'nda konuğu Samsunspor
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28 Aralık 2021 14:40
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Göztepe, bir önceki tur Kahta 02 Spor'u, Yılport Samsunspor ise 3. turdan katıldığı organizasyonda Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Uşakspor'u saf dışı bıraktı.

Türkiye Kupası'nda 3. kez eşleşen iki takımdan Göztepe, 1966-1967'de yarı finalde ve 2000-2001'de 3. turda rakibini elemişti.

 


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