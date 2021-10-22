Göztepe'nin Süper Lig'deki konuğu Trabzonspor

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile lider Trabzonspor Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'nin Süper Lig'deki konuğu Trabzonspor
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22 Ekim 2021 09:48
Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 8 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek puanını 21'e çıkaran ligin tek namağlup ekibi Trabzonspor, bu sezon 3. kez haftayı lider tamamlamıştı.

Sakatlıkları bulunan Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic'in forma giyemeyeceği Göztepe'de sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını tamamlayamayan Halil Akbunar'ın durumu kontrollerin ardından belli olacak.


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