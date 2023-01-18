Göztepe, İzzet Malak ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 18 yaşındaki futbolcusu İzzet Furkan Malak'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Abone Ol
Göztepe, İzzet Malak ile sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2023 15:13
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından yetişen 18 yaşındaki İzzet Furkan Malak'la yeni sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç oyuncumuz İzzet Furkan Malak'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı. Genç oyuncumuza şanlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 4 Temmuz 2022'de profesyonel yaptığı İzzet Furkan Malak'la 2024-2025 sezonu bitimine kadar sözleşme imzalamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ