Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Göztepe ile Çengelköyspor, İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaştılar. Süper Lig ekibi Göztepe, Bölgesel Amatör Lig takım Çengelköyspor'u 4-0 mağlup edip bir üst tura yükseldi.
Göztepe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Kadu, 58 ve 80'de Samed Kaya ve 66. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları şöyle;
Gümüşhanespor 2-3 Giresunspor
Sarıyer 1-2 Rizespor
Etimesgut 2-1 İstanbulspor
Adana Demirspor 3-1 Dersimspor
Menemen Belediyespor 2-0 Zonguldakspor
Balıkesirspor 3-1 Pendikspor
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Göztepe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Kadu, 58 ve 80'de Samed Kaya ve 66. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları şöyle;
Gümüşhanespor 2-3 Giresunspor
Sarıyer 1-2 Rizespor
Etimesgut 2-1 İstanbulspor
Adana Demirspor 3-1 Dersimspor
Menemen Belediyespor 2-0 Zonguldakspor
Balıkesirspor 3-1 Pendikspor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın