Göztepe emin adımlarla play-off'a

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altaş Denizlispor'u Ege derbisinde deplasmanda Yalçın ve Mamah'ın golleriyle 2-0 yenen Göztepe, play-off hedefinde yoluna emin adımlarla devam etti.



Sarı-kırmızılı ekip son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak müthiş bir performans ortaya koydu. Deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen aldığı 3 puanla birlikte bu sezon ilk kez üst üste 3'üncü galibiyetini elde eden Göztepe, 44 puana yükselip play-off sınırına dayandı.



Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Göztepe'nin ayak sesleri geliyor" yorumunu yaptı. Denizli'nin her zaman zor bir deplasman olduğuna vurgu yapan Özkayımoğlu, "Denizlispor, alt sıralarda olmasına rağmen kaliteli bir kadroya sahip. Denizlispor'a saygımız var. Taraftarımız yine muhteşemdi. Onlar bizim hep yanımızda. Denizli'ye gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim ayak seslerimiz gelmeye devam edecek. Artık Samsunspor maçına odaklandık" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ