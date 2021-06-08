Göztepe'den transferde gençlik hamlesi

Göztepe'de yönetim kadroyu gençleştirmek için de düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniye'nin genç oyuncusu Muammer Denizhan Taşkın (21) ile Bursaspor'dan kaleci Ataberk Dadakdeniz'i (21) kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın orta sahada görev yapan Muammer'i çok istediği, genç eldiven Ataberk için ise scout ekibinin olumlu raporlar hazırladığı öğrenildi.



Kuşadasıspor'un altyapısından yetişen Denizhan, 2015'te Aydınspor 1923'e transfer olurken burada yakaladığı çıkışla Ümraniye'ye gitti. Bursaspor altyapısından yetişen ve 2016 yılında profesyonel olan Ataberk ile Süper Lig'den birçok ekibin temasta olduğu öğrenildi. Muammer'in Ümraniye ile 2024 yılına kadar kontratı sürerken, Ataberk ise ay sonunda boşa çıkacak.



ANDERSON ESİTİ TAKIMDA KALACAK



Göztepe, iç transferde bir oyuncuyu daha takımda tutuyor. Sözleşmeleri sona eren Cherif Ndiaye, Berkan Emir, Murat Paluli ve Atınç Nukan ile sözleşme imzalayıp Alpaslan Öztürk'le vedalaşan sarı-kırmızılıların orta saha Esiti'yi de takımda tutacağı öğrenildi.



Geçen sezon devre arasında Yunan ekibi PAOK'tan geçici olarak alınan Nijeryalı oyuncunun bir sezon daha kiralanacağı belirtildi. Esiti'nin satın alma opsiyonuna sahip olan yönetimin, yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu maddeyi kullanmayacağı ve yeniden kiralama yoluna gideceği öğrenildi.



