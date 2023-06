Göztepe'de Tarık Çamdal'dan veda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin sağ beki Tarık Çamdal, sarı-kırmızılılara veda etti. Göz-Göz ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından ayrılık mesajı gönderdi.



Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada taraftara teşekkür ederek, "Şanlı Göztepe formasını giydiğim ilk günden bu yana yıllardır sizlerden biriymiş gibi savaştım. Sizler de geldiğim ilk günden beri beni bağrına bastınız, her koşulda desteğinizi hissettirdiniz. Sezon başında inişli çıkışlı bir süreci şampiyonlukla taçlandırmak ve Göztepe'yi layık olduğu yere kavuşturmak için elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.



Göztepe taraftarının her zaman takımın yanında olduğunu belirten Tarık, "Taraftarımız her koşulda yanımızda oldu. Sezon sonunda hedefimize ulaşamamış olsak bile mükemmel bir aile olarak neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Bu ailenin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Her koşulda bizlere desteğini sürdüren, bizleri yalnız bırakmayan şanlı Göztepe taraftarına sonsuz teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.



Sezon başında Göztepe'ye gelen 32 yaşındaki Tarık Çamdal, 26 müsabakada sarı-kırmızılı formayı giyip 1 asist yaptı.

