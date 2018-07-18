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Göztepe, Brezilya'dan Ronaldo'nun transferini bitiriyor

Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, Sport Recife'den Ronaldo Alves'in transferi için devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com
Göztepe, Brezilya'dan Ronaldo'nun transferini bitiriyor
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18 Temmuz 2018 13:00
SPORX ÖZEL: Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe transferde bir hamle daha yaptı.

Brezilya'mın Sport Recife takımında forma giyen 29 yaşındaki Ronaldo Alves için girişimlerine başlayan Göztepe, Recife'ye 700 bin euro bonservis bedeli önerdi. Ronaldo Alves (stoper) ile yıllık 700 bin euro üzerinden prensip anlaşmasına varan Göztepe, Recife'nin talep ettiği 1.5 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gidilmesi halinde transfere nokta koyacak.

Kariyerine 2009'da Atletico PR'de başlayan Ronaldo Alves, Internationel, Ciricuma, Nautico ve Avai gibi takımların formalarını terletti. 2016 sezonunda Nautico'dan 300 bin euro bonservis bedeli karşılığında Sport Recife'ye transfer olan Ronaldo Alves, bu sezon Brezilya Ligi'nde 11 maça çıktı.

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