Göksel Gümüşdağ: 'Zirvede olmaya devam edeceğiz'

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "İstikrarı sürdürmemiz lazım. Bu, şampiyonluk kadar önemli. İnşallah Başakşehir yine zirvede olmaya devam edecek." dedi.



Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu için geldiği Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



TFF'nin eski başkanı ve yönetiminde yer alan isimlere teşekkür eden Gümüşdağ, yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ise başarı dilerken, şunları söyledi:



"Mehmet Bey'in uzlaşmacı tavrıyla Türk futboluna değer katacağına inanıyorum. Tek aday olarak seçime girdi. İyi bir liste yaptığına inanıyoruz. Türk futbolunun güven ortamına çok ihtiyacı var. Gerçekten sorunlarımız da oldukça fazla. Bu sorunların teker teker aşılması gerekiyor. Futbolun enerjisini yine yakalamamız lazım. İnanıyorum ki Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu tüm bu sorunları aşacak ve Türk futbolunda yeni bir dönemi başlatacaktır."



Medipol Başakşehir'in yeni sezonda da iddialı olacağını aktaran Gümüşdağ, "Başakşehir şampiyonluk yaşamış bir takım. Her sene zirveye oynuyor. Son 8 yılda 7 kere Avrupa'ya giden, bunun içine Süper Lig şampiyonluğu ile Avrupa'nın ilk 16'sını sığdırmış bir takım. Dolayısıyla bunu çok önemli buluyorum. İstikrarı sürdürmemiz lazım. Bu, şampiyonluk kadar önemli. İnşallah Başakşehir yine zirvede olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.





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