Gökhan Töre: 'Kadro dışı kalmamın sebebi...'

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olan Gökhan Töre, sosyal medya hesabından kadro dışı kalması hakkında açıklama yaptı.Uzun bir süredir hakkımda çıkan okuduğumda izahını kendime bile yapamdığım; sadece karalama ve değer düşürme amacı taşıyan haberler hakkında kamuoyuna ve basın mensuplarına doğru ve gerçek bilgilendirme yapmak zorundayım.Şimdiye kadar sabır ve sukunet ile hiçkimseyi zan altında bırakmamak adına hiçbir açıklamada bulunmadım. Şahsıma yapılan bu haksızlığa karşı sorduğum hiçbir soruya cevap alamadığımı, tüm kapıların yüzüme acımasızca kapatıldığını sizlerle üzülerek paylaşmak isterim.Sakat değilim. Affedilmeyi bekleyecek bir saygısızlık ya da terbiyesizlik yapmadığımı siz kamuoyuna ve değerli basın mensuplarına duyurmak isterim! Sizler gibi ben de kadro dışı kalma sebebimi hala bilmiyorum