Giresunspor'un transfer yasağı borcu 20 milyon

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'un transfer yasağını kaldırması için 20 milyon TL'ye ihtiyacı bulunuyor.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'un transfer yasağı borcu 20 milyon
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24 Mayıs 2021 12:09
Spor Toto Süper Lige yükselen Giresunspor'da transfer yasağı borcu da yavaş yavaş belli oluyor.

Giresun gazetesinde yer alan habere göre; Devre arası döneminde yaklaşık 10 milyon TL'ye ihtiyacı bulunan Çotanakların, şimdi de transfer yapabilmesi için 20 milyon TL ödeme yapması gerekiyor.

Eski teknik heyet ve futbolcular alacak sırasında beklerken, yeni sezon öncesi gelecek gelirden bu borcun tahsil edileceği ve Yeşil Beyazlıların, bu borç sebebiyle gelecek geliri kullanamayacağı öğrenildi.


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