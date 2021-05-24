Giresunspor'un transfer yasağı borcu 20 milyon

Spor Toto Süper Lige yükselen Giresunspor'da transfer yasağı borcu da yavaş yavaş belli oluyor.



Giresun gazetesinde yer alan habere göre; Devre arası döneminde yaklaşık 10 milyon TL'ye ihtiyacı bulunan Çotanakların, şimdi de transfer yapabilmesi için 20 milyon TL ödeme yapması gerekiyor.



Eski teknik heyet ve futbolcular alacak sırasında beklerken, yeni sezon öncesi gelecek gelirden bu borcun tahsil edileceği ve Yeşil Beyazlıların, bu borç sebebiyle gelecek geliri kullanamayacağı öğrenildi.



