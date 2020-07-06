Giresunspor, play-off iddiasını kaybetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son üç karşılaşmada aldığı mağlubiyetlerle play-off yarışından koparken, Süper Lig hayalleri gelecek sezona kaldı.



Lige ilk 6 hedefiyle başlayan yeşil-beyazlılarda, sezonun ilk 4 haftasında işler istenildiği gibi gitmedi.



Dört maçta sadece bir puan alabilen Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı ve takımın başına beşinci haftada Hakan Kutlu'yu getirdi.



Kutlu ile çıkışa geçen Giresunspor, ilk devreyi 21 puanla 12'inci sırada tamamladı.



İkinci devrede de başarılı sonuçlar elde eden Giresun ekibi, hızla üst sıralara tırmanırken play-off mücadelesi veren takımlar arasına girdi.



Son haftalara Süper Lig hayaliyle giren Giresunspor'da, 30'uncu haftada Adana Demirspor karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası her şey tersine döndü.



Karadeniz temsilcisi 31'inci haftada sahasında Bursaspor'a 1-0 kaybederken, 32'inci haftada ise yine evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 kaybetti.



Son üç maçta alınan mağlubiyetler sonrası yeşil-beyazlılar, play-off iddiasını tamamen kaybetmiş oldu. Yeşil beyazlıların Süper Lig hayali ise gelecek sezona kaldı.



