Giresunspor'da hedef: ZTK'da son 16 turu

GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselmek istediklerini ifade etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da hedef: ZTK'da son 16 turu
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27 Aralık 2021 16:59
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Aralık Salı günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, rakipleri önünde kazanarak son 16 turuna yükselmek istediklerini söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk devresinin sona ermesiyle Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandıklarını ve yarın Fraport TAV Antalyaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını dile getirdi.

Sahadan galip ayrılarak son 16 turuna yükselmeyi hedeflediklerini aktaran Akgün, "Bunu başaracağımıza inancımız tam. Ligde olduğu gibi kupada da başarılı sonuçlara imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 


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