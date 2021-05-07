Giresun Valisi, olası şampiyonluk kutlamaları için uyarı

Giresun Valisi Enver Ünlü, hafta sonu oynanacak Tuzlaspor maçından üç puan alması durumunda TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek olan Giresunspor'un taraftarlarını, şampiyonluk kutlamaları konusunda uyardı.



Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresunspor'un şampiyonluk yolunda son 90 dakikayı 9 Mayıs Pazar günü oynayacağını belirtti.



Maç saatinde kendisinin ve taraftarların 90 dakika boyunca yüreklerinin yerine sığmayarak galibiyeti hiç olmadığı kadar arzulayacağını ifade eden Ünlü, GZT Giresunspor'un 44 yıllık hasreti dindirecek bir sonuçla Tuzlaspor deplasmanından döneceğine inandığını aktardı.



Bu süreçte taraftara düşen büyük bir sorumluluk olduğunun altını çizen Enver Ünlü, şunları kaydetti:



"Sevincimizi evlerimize sığdırmalı, tutkumuzun bizi ele geçirmesine izin vermemeli ve tüm kurallara istisnasız uymalıyız. Koronavirüs salgınına karış topyekun mücadele verdiğimiz bu zorlu tam kapanma sürecinden başarıyla çıkmak, sorumluluk duygusu içinde sağduyulu davranmaktan geçiyor. Unutmayalım ki tedbirleri göz ardı edersek hiç istemeden birilerinin hatta sevdiklerimizin hayatını kaybetmesine sebep olabiliriz. Sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimizin çabalarını boşa çıkarmayacağınıza, bu kritik dönemde bizleri anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum."



Ünlü, şimdiden vatandaşlara anlayış ve sabırları için teşekkür ederek, GZT Giresunspor'a Tuzlaspor karşısında gönülden başarılar diledi.



