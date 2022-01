Giannis: "İltifat sevmiyorum..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, iltifat duymaktan hoşlanmadığını söyledi.



Antetokounmpo sadece 27 yaşında olmasına rağmen, şimdiden bir Hall of Fame oyuncunun kariyerine sahip. Bir NBA şampiyonluğu yüzüğü sahibi olan Giannis, iki kez normal sezon MVP'si, bir kez Finaller MVP'si ve Yılın Savunmacısı ödülünü de kazanmıştı. Bucks yıldızı ayrıca NBA tarafından tarihin en iyi 75 oyuncusu arasında seçilmişti.



The Athletic ile yaptığı son röportajda Giannis, şimdiye kadar elde ettiği başarılardan bahsetmekten bıktığını belirterek, yalnızca basketbol oynamak istediğini vurguladı:



"Günün sonunda, tüm bu iltifatları bir kenara bırakıp çalışmaya devam etmem gerekiyor. Çünkü bu iltifatlar sizi yavaşlatan şeylerdir. Sizi olduğunuz yerde tutarlar. Bunlar üzerine değil, neleri daha iyi yapabileceğim üzerine düşünmek isterim.



Artık dikkat dağıtabilecek çok şey var. 'İlk 75'e girdin, Finaller MVP'sisin, iki kez MVP'sin, şusun, busun' falan filan. Bunlardan bıktım. Yani aslında bıkmadım, ama nasıl diyeyim? Övgülerden bıktım. Yani tamam beyler, farkındayım. Ama sadece basketbol oynamak istiyorum.



Basketbolun beni nereye götüreceğini görmek istiyorum. Her anın tadını çıkarıyorum ve tüm kariyerim boyunca da böyle yaptım. Kendimi hep vermeye çalıştım ve vermeye de devam edeceğim. Beni bu noktaya kadar getirebildi. Umarım daha iyi bir noktaya da taşır."