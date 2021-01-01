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Giannis: "Evde basketbol konuşmak yasak!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, evinde basketbola dair hiçbir şey konuşulmamasının nedenini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, evinde basketbola dair hiçbir şey konuşulmamasının nedenini açıkladı.

Giannis, Brooklyn Nets'e karşı oynayacağı zorlu konferans yarı finalleri serisi öncesinde hiç basketbol düşünmediğini ve zamanını ailesiyle vakit geçirmeye ayırdığını belirtti:

"Telefonumu odamda bırakıyorum, oğlumla kanepeye oturuyorum, hiç basketbol maçı falan da izlemiyorum. Bazen kız arkadaşım ya da kardeşim, 'Dün gece Washington kazandı' falan diyorlar. Ben de 'Bu evde basketbol konuşmuyoruz' diyorum.

Nedenini de biliyorsunuz. Çünkü sürekli basketbol düşündüğüm için, üstüne bir de konuşmama gerek yok. Yoksa kafayı yerim."

Bucks, Nets'e karşı serinin 1. maçını Cumartesi gecesi TSİ 02:30'da oynayacak.


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