Giannis Antetokounmpo, Finaller MVP'si seçildi!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, ekibinin Phoenix Suns'a karşı 104-98 galip geldiği ve şampiyonluğu kazandığı NBA Finalleri'nin 6. maçında 50 sayı atarak, Finaller MVP'si ödülünün sahibi oldu.
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, ekibinin Phoenix Suns'a karşı 104-98 galip geldiği ve şampiyonluğu kazandığı NBA Finalleri'nin 6. maçında 50 sayı atarak, Finaller MVP'si ödülünün sahibi oldu.
Bucks ekibi ilk çeyrekte hızlı bir şekilde 29-16 önde geçip ivmeyi erkenden yakalamış olsa da, Suns, ikinci çeyrekte 31sayı bulup Milwaukee'yi yalnızca 13 sayıyla sınırlayarak sağlam bir karşılık verdi.
İkinci yarıda her iki takım da daha yüksek bir tempoyla oynadı. Üçüncü çeyrekte Bucks 35-30'luk bir skor üstünlüğü bularak, son çeyreğe Suns ile 77-77 eşit skorla girdi.
Bucks, maçın son dakikalarında daha iyi performans sergiledi ve GiannisAntetokounmpo'nun muhteşem oyunu ve KhrisMiddleton'ın kritik şutları, Bucks'ı büyük bir galibiyete ve takımın 50yıl aradan sonraki ilk şampiyonluğuna taşıdı. Milwaukee, NBA tarihinde serinin ilk iki maçını kaybettikten sonra galip gelen dördüncü takım oldu.
Giannis kariyerinin en iyi performanslarından birini ortaya koyarak, 50 sayı, 14 ribaund ve 5 blokla maçı tamamladı. Khris Middleton 17 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynarken, JrueHoliday 12 sayı, 11 ribaund ve 9 asist kaydetti. BrookLopez 10 sayı, BobbyPortis ise benchten 16 sayılık bir katkı verdi.
Suns tarafında ChrisPaul 26 sayı ve 5 asistle oynamış olsa da, bu çabaları Suns'ı zafere taşımaya yetmedi. DeandreAyton 12 sayı, DevinBooker ise 19 sayı ile oynadı. JaeCrowder 15 sayı ve 13 ribaund ile double-double yaparken, CameronPayne benchten 10 sayı ile katkı sağladı.