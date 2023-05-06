Gezer: 'Sabri Başkan'ın açıklamalarına şaşırdım'

Eski hakem Bünyamin Gezer, TRT Spor ekranlarında Beşiktaş maçı sonrası Antalyaspor cephesinden yapılan hakem eleştiriyle ilgili değerlendirmede bulundu.



Gezer maçta Antalyaspor camiası tarafından yapılan isyanı kanıtlar bir durumun olmadığını belirterek, "Sabri Başkan böyle açıklamalar yapınca şaşırdım. Acaba biz mi birşey kaçırdık diye de düşündüm. Sabri Başkan yeni başkan, küme düşme hattında. Camiasına iyi şeyler yapmak istediği için böyle söyledi bence" diye konuştu.



Bünyamin Gezer, yorumlarının devamında şu sözleri kullandı:



"VERİLMEYEN GOL, KIRMIZI KART MI VAR?"



"Verilmeyen golleri mi var, kırmızı kartları mı var? Haksız bir penaltı mı verildi. Bariz gol şansına bakarız. Onu söylüyorsan bize göre değildi de, 11'e 11 oynuyorduk onu bozdular dersen bakarız. Yok art niyetler, mavi gömlekliler, mavi ceketliler diyorsunuz"



"KENDİ TAKIMINIZI SORGULAYIN"



"50. dakikadan sonra Beşiktaş gelmeye başladı mı, kimi değiştirdin? Neden 2 değişiklik yaptın 3 değişiklik yap. Sorgulayacaksanız takımınızın durumunu sorgulayın."





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