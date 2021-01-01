George: "Rondo'ya, Clippers'ın lideri olarak bakıyorum"

LA Clippers yıldızı Paul George, Rajon Rondo'nun Clippers kadrosuna eklenmesi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



George, Rondo'nun liderlik becerilerinin ekibe sağlayacağı katkılar hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Ona bu grubun lideri olarak bakıyorum. Soyunma odasında itibar edilecek birisi. İhtiyacınız olan da bu; bize sorumluluk yükleyecek ve söylenmesi gerekenleri söyleyebilecek biri.



Bana göre gelişiyle, enerjimizi daha etkili kullanabileceğiz. Bunu Russ (Russell Westbrook) ile olan ilişkime benzetiyorum, Russ benim için sahada pek çok fırsat yaratan biriydi. Rondo ile de aynı şey olacaktır. Boyalı alana girip oradan oyun kurabilen bir adam."



Rondo dün gece Los Angeles Lakers'a karşı ekibiyle ilk maçına çıkmış ve 13 dakikada 2 sayı, 1 ribaund ve 3 asist kaydetmişti.



