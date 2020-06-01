George Puscas: 'Fenerbahçe'nin ciddi bir teması olmadı'

İngiltere 2. Lig ekibi Reading'de top koşturan ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan santrfor oyuncusu George Puscas, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuşan golcü oyuncu, "Reading'de mutluyum. Taraftarlar beni çok iyi karşıladı. Sakatlık beni biraz durdurdu ancak yine de mutluyum. Burada bana olan her şey gelişmemi sağladı." ifadelerini kullandı.Kupalar kazanmak istediğini belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Kupa kazanmak, şampiyonluk kazanmak istiyorum, hedefim bu. Gelecekte kupalar için mücadele eden bir takımda olmayı hayal ediyorum." dedi.En büyük hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyleyen George Puscas, "Hedefim Premier Lig'de oynamak. Eminim ki bir gün gelişeceğim ve bu ligde oynayacağım. Çalışmanın sonucunda her zaman ödülünü alırsın." şeklinde konuştu.Bu sezon 33 resmi maçta görev yapan Rumen santrfor, 11 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.