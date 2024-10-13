Genoa'da Balotelli ile imza yakın!

Genoa, serbest statüde yer alan Mario Balotelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Genoa'da Balotelli ile imza yakın!
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13 Ekim 2024 18:20
Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Mario Balotelli'nin yeni takımı netleşiyor.

İtalyan basınından Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Genoa'nın Balotelli ile yaptığı görüşmelerin olumlu devam ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Mario Balotelli için yapılan görüşmelerde pürüz yaşanmaması halinde 34 yaşındaki futbolcunun Genoa'ya sezon sonuna kadar imza atacağı kaydedildi.

Adana Demirspor'da geçen sezon 16 maçta sahaya çıkan Balotelli, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

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