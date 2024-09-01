Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Erciyes'te devam ediyor.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, 29 Ekim-2 Kasım'da Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.



Türkiye Beyzbol ve Softbol Milli Takımlar Koordinatörü ve Beyzbol5 Milli Takım Teknik Direktörü Hasan Helva, verimli bir kamp geçirdiklerini ifade etti.



Turnuvadan şampiyon dönmek istediklerini belirten Helva, şunları kaydetti:



"2022'de gençlerde Avrupa ikincisi, Bulgaristan'daki Avrupa şampiyonasında ikinci, 2023'te Ankara'nın ev sahipliğindeki Gençler Dünya Kupası'nda dördüncü olduk. Bu yıl Fransa'nın Clermont-Ferrand şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Buradaki hedefimiz inşallah kupa olacak. Avrupa şampiyonluğuyla dönmek istiyoruz."



Helva, tesis ve hizmetler için de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.



Türkiye Ragbi Federasyonuna bağlı Gençler Beyzbol5 Milli Takımı'nın 26 Ağustos'ta başlayan kampı, 3 Eylül'de sona erecek.





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