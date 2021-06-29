Gençlerbirliği sezonu açıyor

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran Çarşamba günü start verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği sezonu açıyor
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29 Haziran 2021 13:49
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanacak.

Başkent ekibi, yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde sezonun ilk antrenmanını saat 17.00'de gerçekleştirecek.


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