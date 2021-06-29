Gençlerbirliği sezonu açıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran Çarşamba günü başlayacak.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanacak.
Başkent ekibi, yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde sezonun ilk antrenmanını saat 17.00'de gerçekleştirecek.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanacak.
Başkent ekibi, yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde sezonun ilk antrenmanını saat 17.00'de gerçekleştirecek.