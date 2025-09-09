Gençlerbirliği'nde şok istifa: Ali Ekber Düzgün

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden istifa etti.
Kırmız-siyahlı ekipte 1,5 yıldır görev yapan Düzgün, yazılı olarak kulübe istifasını sundu.
Düzgün'ün başkent kulübünde sportif direktörlük görevini üstlendiği süreçte Gençlerbirliği, 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselmişti.
Ali Ekber Düzgün, Gençlerbirliği'nde geçmiş dönemlerde de çeşitli görevler almıştı.
