Gençlerbirliği futbolcusu Arda Kızıldağ, burnundan ameliyatı edildi

Gençlerbirliği'nin genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, burun ameliyatı oldu.

Haber; AA
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Gençlerbirliği futbolcusu Arda Kızıldağ, burnundan ameliyatı edildi
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04 Şubat 2021 17:24
Gençlerbirliği'nin genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, burnundan operasyon geçirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, burnunda kırık tespit edilen ve son karşılaşmada maskeyle oynayan 22 yaşındaki futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, Arda'ya geçmiş olsun dileğinde de bulunuldu.



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