Gençlerbirliği futbolcusu Arda Kızıldağ, burnundan ameliyatı edildi

Gençlerbirliği'nin genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, burnundan operasyon geçirdi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, burnunda kırık tespit edilen ve son karşılaşmada maskeyle oynayan 22 yaşındaki futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, Arda'ya geçmiş olsun dileğinde de bulunuldu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, burnunda kırık tespit edilen ve son karşılaşmada maskeyle oynayan 22 yaşındaki futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, Arda'ya geçmiş olsun dileğinde de bulunuldu.