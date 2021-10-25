Gençlerbirliği çıkışını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, çıkışını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği çıkışını sürdürdü
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25 Ekim 2021 10:29
Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Gençlerbirliği, son 5 maçında 13 puan topladı.

Milli maç arasının ardından 9. haftayı bay geçen Gençlerbirliği, 10. hafta mücadelesinde Kocaelispor'a konuk oldu. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bilen başkent ekibi, rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan Gençlerbirliği, son 5 maçında ise hanesine 13 puan yazdırdı.

Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen ve yenilenmiş kadrosuyla Spor Toto 1. Lig'de sezona başlayan kırmızı-siyahlılar, ilk 4 haftada sadece bir puan alsa da uyum sürecini atlattıktan sonra performansını yükseltti.

Altınordu'yu 3-2 yenen, Samsunspor ile son anlarda yediği golle 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği, ardından Boluspor'u 1-0, Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Üç haftalık aranın ardından lige dönen ve Kocaelispor deplasmanında kayıp yaşamayan Metin Diyadin yönetimindeki başkent temsilcisi, böylece puanını 14'e çıkardı.

Son 5 maçında topladığı 13 puanla son sıradan 8'inciliğe kadar yükselen Gençlerbirliği, 11. haftada İstanbulspor'u konuk edecek.


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