Genç milliler çeyrek finalde

FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 87-68 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin'in ev sahipliğinde Rosario ve Santa Fe kentlerinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Türkiye'nin, Sırbistan'ı 87-68 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldığı belirtildi.
Ay-yıldızlı ekipte Alperen Şengün'ün 22 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı verdiği müsabakada, Mustafa Kurtuldum'un 20 sayı ve 8 ribaunt, Atakan Erdek'in 18 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Furkan Haltalı'nın ise 10 sayı ve 10 ribauntluk performanslar ortaya koydukları kaydedildi.
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin'in ev sahipliğinde Rosario ve Santa Fe kentlerinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Türkiye'nin, Sırbistan'ı 87-68 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldığı belirtildi.
Ay-yıldızlı ekipte Alperen Şengün'ün 22 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı verdiği müsabakada, Mustafa Kurtuldum'un 20 sayı ve 8 ribaunt, Atakan Erdek'in 18 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Furkan Haltalı'nın ise 10 sayı ve 10 ribauntluk performanslar ortaya koydukları kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın