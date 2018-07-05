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Genç milliler çeyrek finalde

Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA
Genç milliler çeyrek finalde
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05 Temmuz 2018 01:47
FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 87-68 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin'in ev sahipliğinde Rosario ve Santa Fe kentlerinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Türkiye'nin, Sırbistan'ı 87-68 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldığı belirtildi.

Ay-yıldızlı ekipte Alperen Şengün'ün 22 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı verdiği müsabakada, Mustafa Kurtuldum'un 20 sayı ve 8 ribaunt, Atakan Erdek'in 18 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Furkan Haltalı'nın ise 10 sayı ve 10 ribauntluk performanslar ortaya koydukları kaydedildi.

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