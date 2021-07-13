Genç milli sporcular hafta sonunu zirvede tamamladı

Türk Milli Takımlarının genç sporcuları yüzme, atletizm, kürek ve otomobil sporlarında Türkiye'yi hafta sonu Avrupa yarışlarında zirvede temsil etti.Genç milliler, katıldıkları yarışmada yüzme, atletizm, kürek ve otomobil sporlarında toplam 23 kez kürsüde yer almayı başardı. Sporcular, yüzmede 15, atletizmde 5, otomobilde 2 ve kürekte bir madalyayı Türkiye'ye getirdi.İtalya'nın başkenti Roma'da 6-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, tarihi başarılara imza attı.Şampiyonada milli sporcular 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanarak takım halinde 2'nci oldu.Milli yüzücülerden Batuhan Filiz (400 metre serbest), Berke Saka (200 metre karışık), Mert Kılavuz (1500 metre serbest), Merve Tuncel (800 metre serbest, 1500 metre serbest, 400 metre serbest), Yiğit Aslan (800 metre serbest) altın madalya kazandı.Beril Böcekler (800 metre serbest), Berke Saka (200 metre sırtüstü), Deniz Ertan (400 metre karışık ve 1500 metre serbest) ile Mert Kılavuz (800 metre serbest) gümüş madalyanın sahibi oldu.Beril Böcekler (200 metre serbest), Yiğit Aslan (1500 metre serbest) ve 4x200 metre serbest bayrak takımı da bronz madalya elde etti.Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stilde Merve Tuncel, 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanan isimli oldu.Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 800 metre serbest stilde de milli sporcu Merve Tuncel, 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı.Estonya'nın başkenti Tallinn'de 8-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, 5,60 metrelik derecesiyle Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalya elde etti.Ersu Şaşma, bu sonuçla Avrupa şampiyonaları seviyesinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olmayı başardı.Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Meryem Bekmez, kadınlar 20 kilometre yürüyüşte 1.33.08 ile altın madalya elde etti. Şampiyonada milli sporcu Tuğba Danışmaz da kadınlar üç adım atlamada 14,09 metre ile altın madalya kazandı.Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Karahan, 19,75 metrelik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu.Milli ciritçi Münevver Hancı ise Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar cirit atmada 57,37 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.Milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay, 7-11 Temmuz'da Çekya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şampiyonada Mervenur ile Elis'ten oluşan BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte) takımı, dünya şampiyonluğuna ulaştı.23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Ümit Erkekler (BM2) Milli Takımı'ndan Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin de üçüncülük elde ederek, bronz madalya kazandı.Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 10-11 Temmuz'da Hollanda'da düzenlenen 2021 Porsche Carrera Kupası Almanya serisinin 5. ayağının ikinci yarışında birinci olarak, podyumda İstiklal Marşı'nı dinletti.Porsche Carrera Kupası Almanya serisinde 2. yarış birinciliğini elde eden Ayhancan, pilotlar klasmanında 167 puanla ikinci sıraya yükseldi.Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı ise Euroformula Açık serisinin Macaristan'da gerçekleştirilen 4. ayak ilk yarışında birinci oldu.Kariyerinin ilk Euroformula Open mücadelesi için Macaristan'daki Hungaroring pistine çıkan Cem Bölükbaşı, başarılı bir performans sergileyerek ilk yarışı zirvede bitirdi. Bölükbaşı, 29.11.495'lik zamanıyla yarışı birinci tamamladı.