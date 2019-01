Gazişehir'de yeni transferlerden taraftara mesaj

Mücahit Albayrak: "Gazişehir'i daha önce de gözlemliyordum"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı savunma oyuncuları, şampiyonluğa inanıyor.Ümraniyespor'dan transfer edilen Oğuz Ceylan ve Mücahit Albayrak ile Giresunspor'dan transfer edilen Uğur Arslan Kuru, AA muhabirine, transfer süreçlerini ve hedeflerini anlatarak, taraftara mesajlarını iletti.Oğuz Ceylan, Gazişehir'e transferinin biraz uzun sürdüğünü ancak bulunduğu yerden çok memnun olduğunu dile getirerek, transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Gaziantep'e gelmeden önce taraftardan çok güzel mesajlar aldıklarını ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Oğuz, Gaziantep'i hak ettiği lige yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.Gazişehir Gaziantep'teki çoğu oyuncuyla geçmişte rakip veya takım arkadaşı olarak bir araya geldiğini, bu yüzden birçok isimle tanışıklığının olduğunu belirten Oğuz Ceylan, şöyle konuştu:"Burada iyi bir aile ortamı var. İnşallah bunu sahaya yansıtacağız. Bunu başardığımızda başarılı olabiliriz. Ümraniye'de oynarken Gazişehir'e dışarıdan bir gözle bakardık ve gerçekten çok kaliteli bir takım olduklarını gösterirlerdi. Bence bu lig için üst seviyede olan bir takım. Takıma girince bu kalitenin daha fazlasını hissettik. Bu kaliteye katkı sunmak ve şampiyonluğa ulaşmak için geldik. Her zaman ligin ikinci yarısı daha zorlu geçiyor. Düşme stresi, play-off heyecanı ve şampiyonluk sevinci hepsi bir arada oluyor. Ama bizim takımımızda çok büyük güç var. Hocadan yönetime ve futbolculara kadar her şey kalite olarak üst seviyede. Ben geldiğimden beri şunu görüyorum, burada herkes şampiyonluğa odaklanmış. Bu da takıma güzel bir hava veriyor. Bu havayı 17 maçta değerlendirmeliyiz."Mücahit Albayrak ise transferi konusundaki gelişmelerden sonradan haberinin olduğunu, talibinin Gazişehir olduğunu öğrenince de fazla düşünmeden kabul ettiğini anlattı.Mücahit, hedefleri olan bir kulübe geldiği için yaşadığı mutluluğu ifade ederek, "Gerçekten de burası, büyük ve takip ettiğimiz bir camiaydı. Bu camiaya dahil olduğum için mutluyum. İnşallah bu camianın başarısı için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.Yaklaşık 8 yıl Ümraniyespor'da oynadığını ve ilk kez farklı bir kulübün formasını giyeceğini belirten Mücahit Albayrak, şunları kaydetti:"İnşallah bunun zorluğunu çekmem. Burada aile ortamı var. O yüzden zorluk çekeceğimi de açıkçası düşünmüyorum. Elimizden geleni yapacağız, takdir elbette Allah'ın ama başarılı olacağımıza inanıyorum. Gazişehir'i daha önce de gözlemliyordum, buraya gelince de gördüm, çok kaliteli bir kadro var. Bu lig zor bir lig ama bu kadroyla şampiyonluk zor olmayacak gibi hissediyorum. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz ve ben de bu sürece katkı sunarsam mutlu olurum."Uğur Arslan Kuru da Gazişehir Gaziantep'e geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Tek hedefimiz var, şampiyon olup Süper Lig'e yükselmek. O yüzden var gücümüzle çalışıp, sahada her şeyimizi vereceğiz." şeklinde konuştu.Bu hafta ligin belki de en önemli maçlarından birine çıkacaklarını aktaran Uğur Arslan Kuru, şu ifadeleri kullandı:"Biz kampın başından beri Denizlispor maçını düşünerek çalışıyoruz. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Denizli maçı bizim için çok kritik ve önemli. Galip geldiğimiz takdirde çok avantajlı konuma geleceğiz. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız rahat olsun, gerçekten kaliteli bir takımız. Bu şehre şampiyonluğu getireceğiz. Play-off ile uğraşmak istemiyoruz, hedefimiz direkt yükselen iki takımdan birisi olmak."