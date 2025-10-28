28 Ekim
Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki çıkışını kaybetti ve 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
 
Ligin 3. haftasında takımın başına geçen teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkış yakalayan Güneydoğu temsilcisi, son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alarak 4. sırada kadar yükselmişti.
 
Dün evinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta 4-0 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, Burak Yılmaz ile ilk yenilgisini yaşadı.
 
Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 maçını da kaybetti.
 
Gaziantep ekibi, 17 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor.
 
Güneydoğu temsilcisi 11. hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
