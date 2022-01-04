Gaziantep FK'li Vetrih ligin ikinci yarısında forma giyebilecek

Gaziantep FK'de sağlık sebepleri nedeniyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen Amedej Vetrih, iyileşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'li Vetrih ligin ikinci yarısında forma giyebilecek
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04 Ocak 2022 16:10
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Amedej Vetrih
Amedej Vetrih
Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sağlık sebepleri nedeniyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen Amedej Vetrih, sağlığına kavuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vetrih'in İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza yapılan detaylı tetkiklerin ardından, futbol oynamasına sorun teşkil edecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamış olup sezonun ikinci yarısında forma giyebilecektir. Başarılı futbolcumuz Vetrih'e bir kez daha geçmiş olsun diyor, armamız altında başarılar diliyoruz." denildi.


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