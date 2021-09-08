Gaziantep FK, Kana-Bıyık'ı gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Kana Bıyık ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Kana-Bıyık'ı gönderdi
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08 Eylül 2021 13:28
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, defans oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, Kamerunlu savunma oyuncusuyla sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshetti.

Açıklamada, "Kana Bıyık'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

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