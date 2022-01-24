Gaziantep FK, Ertuğrul için Le Havre ile anlaştı

Gaziantep FK'nın geçtiğimiz sezon 1,5 yıllığına kiraladığı Ertuğrul Ersoy ile yeni bir planlamaya gidildi.



BONSERVİS İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI



Fransa'nın Le Havre takımının oyuncusu olan ve Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Ertuğrul Ersoy için kulübüyle bonservisi konusunda anlaşma sağlandı. Teknik direktör Erol Bulut'un da takımda kalmasını istediği Ertuğrul için Le Havre ile yapılan bonservis pazarlığında olumlu sonuçlar alınırken her konuda anlaşmada sağlandığı bildirildi. Ertuğrul ile 3 yıllık yeni mukavele yapılacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.



SÖZLEŞMESİNDE MADDE VARDI



Önümüzdeki sezon Steven Caulker ile maliyeti sebebiyle yola devam etmeyi düşünmeyen kırmızı siyahlılar bu doğrultuda savunma kısmını Ertuğrul'u tutarak güçlendirmeyi amaçlıyor. Sözleşmesinde "20 maç oynarsa bonservisi için 750 bin euro ödenir" maddesini göz önünde bulunduran Gaziantep FK bu doğrultuda Le Havre ile görüşmelere başlarken yapılan pazarlık sonucunda da bu rakamın çok aşağıya düşürüldüğü bildirildi. Herhangi bir sorun çıkmayan Ertuğrul'un uzun yıllar Gaziantep'te kalması da şimdilik kesinleşmiş oldu.



Haber: Ali Budak





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