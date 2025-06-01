Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, son 7 maçında galibiyet göremeyerek sezonu kapattı.
Güneydoğu temsilcisi, ligin 31. haftasında taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'a yenildi, Onvo Antalyaspor ile golsüz, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Dün, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, böylelikle ligde oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamadı.
Ligde 45 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 45 kez havalandırdı, kalesinde ise 50 gole engel olamadı.
Gaziantep FK, 7 maçlık galibiyet hasretiyle sezonu tamamladı
Gaziantep FK, Süper Lig'de son 7 maçta galibiyet göremeyerek sezonu kapattı.
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, son 7 maçında galibiyet göremeyerek sezonu kapattı.
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