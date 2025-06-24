Gareth Bale'nin tek hayali Cardiff City'yi satın almak!

Galler'in eski milli oyuncusu Gareth Bale, memleketinin takımı olan Cardiff City'yi bir grupla birlikte almak için harekete geçti



"ORASI BENİM EVİM"



Gareth Bale yaptığı açıklamada;



"Cardiff City'yi almakla ilgileniyoruz. Orası benim evim, büyüdüğüm yer. Bir grupla birlikte kulübü satın almak hayallerim gerçekleşmesi anlamına geliyor."



Geçtiğimiz günlerde Galli oyuncunun Plymouth Argyle'ı satın alacak bir konsorsiyum içerisinde yer alacağı söyleniyordu ancak bu söylentilerin asılsız olduğu ortaya çıktı.



Gareth Bale, sadece Cardiff City'yi satın almakla ilgileniyor.



