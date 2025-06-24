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Gareth Bale'nin tek hayali Cardiff City'yi satın almak!

Eski profesyonel futbol oyuncusu Gareth Bale, doğduğu şehrin takımı olan Cardiff City'yi satın almak istiyor.

calendar 24 Haziran 2025 16:12 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 16:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gareth Bale'nin tek hayali Cardiff City'yi satın almak!
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Galler'in eski milli oyuncusu Gareth Bale, memleketinin takımı olan Cardiff City'yi bir grupla birlikte almak için harekete geçti

"ORASI BENİM EVİM"

Gareth Bale yaptığı açıklamada;

"Cardiff City'yi almakla ilgileniyoruz. Orası benim evim, büyüdüğüm yer. Bir grupla birlikte kulübü satın almak hayallerim gerçekleşmesi anlamına geliyor."

Geçtiğimiz günlerde Galli oyuncunun Plymouth Argyle'ı satın alacak bir konsorsiyum içerisinde yer alacağı söyleniyordu ancak bu söylentilerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Gareth Bale, sadece Cardiff City'yi satın almakla ilgileniyor.


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