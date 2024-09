Tarih Yer Organizasyon Sonuç 21.11.2023 Cardiff Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 19.06.2023 Samsun Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0 16.06.2021 Bakü EURO 2024 0-2 20.08.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 6-4 14.12.1996 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-0 25.03.1981 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1 15.10.1980 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-4 21.11.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 29.11.1978 Wrexham Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak. Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Karadağ, İzlanda'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.: Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Roberts, James, Ramsey, Williams, Thomas, Wilson, Johnson.: Mert, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, Kaan, İsmail, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper.Genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).Milliler, tamamı resmi 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.Avrupa Şampiyonasında bir, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı.Galler'in kuzeyindeki Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı Galler 1-0 kazandı.İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galler'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Deacy attı.Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 21 Kasım 2023'te EURO 2024 elemeleri son maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.Galler'in golü 7. dakikada Neco Williams'tan gelirken, ay-yıldızlı ekip, 70. dakikada Yusuf Yazıcı ile beraberliği sağladı.Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı.Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı.Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.Türkiye rakibiyle oynadığı son 2 karşılaşmayı kaybetmedi.Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.Galler'de oynanan maç ise 1-1 sona erdi.: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.