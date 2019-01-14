Galatasaray'ın yeni stoperi Marcao, Portekiz Ligi takımlarından Chaves'te son maçını pazar akşamı oynadıktan sonra resmen sarı-krımızılı takıma imza atmak için harekete geçti. Marcao'nun bu akşam İstanbul'da olacağı bilgisine ulaşıldı.Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki yeni Brezilyalı stoperi Marcao, son maçına çıkmasının ardından eşyalarını topladı ve Portekiz'deki çevresiyle vedalaştı. Galatasaray'ın yeni ismi Marcao, resmen Galatasaraylı olmak için yola çıktı.Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, bu akşam ailesiyle birlikte saat 23:55'te İstanbul'da olacak ve sonrasında otele geçerek dinlenmeye çekilecekler. Salı günü ise Marcao'nun transferiyle ilgili detaylar açıklanacak.