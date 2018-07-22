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Galatasaray'ın transferde '9 Ağustos' planı!

Galatasaray, Badou Ndiaye ve Jason Denayer için Ada'da transferin son gününü bekleyecek.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın transferde '9 Ağustos' planı!
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22 Temmuz 2018 05:51
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz cuma akşamı İsviçre'ye gitti ve sarıkırmızılı takımı ziyaret etti.

Cengiz kampta teknik direktör Fatih Terim ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'la toplantı yaptı ve transferler masaya yatırıldı. İşte kamptaki zirveden çıkan kararlar:

Astronomik bir teklif gelmedikçe takımın as oyuncuları satılmayacak.

Kadrosunda 13 yabancıya sahip Galatasaray'da kontenjanı açma adına Carole ile yollar ayrılacak.

Eski oyuncular Denayer ve Ndiaye'nin dönmesi için 9 Ağustos'a kadar beklenecek. Bu tarihte Premier Lig'de transfer dönemi sona eriyor ve iki oyuncu için de kulüpleri Manchester City ve Stoke City'ye minimum maliyetle kiralama teklifi yapılacak. Bonservisi Leicester City'de olan Ahmed Musa'nın durumu takip edilecek.

İtalyan devi Roma ile temasa geçildi ve kadrosunda düşünmediği oyuncuların listesi istendi. Serie A'da 18 Ağustos'ta transfer dönemi kapanıyor. 31 Ağustos'a kadar zamanı olan G.Saray kiralama ihtimallerini zorlayacak.

Trezeguet ve Emre Akbaba transferlerinde 5'er milyon Euro'luk bonservislere takılan Galatasaray, Ağustos ayında fırsat transferleri kovalayacak. Kiralanması düşünülen oyuncular için kulüplerine 'Şampiyonlar Ligi' vurgusu yapılacak ve ''Kiralayın, parlatalım'' mesajı verilecek.



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