Galatasaray'ın Tarık Çamdal planı! Yollar böyle ayrılacak...

750 BİN EURO AL VE GİT"

ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI

ŞAMPİYONLUK TÖRENİNDE ISLIKLANMIŞTI

Galatasaray'a 4 sezon önce Eskişehir'den 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan ancak beklentilerin oldukça altında kalan Tarık Çamdal'la yollarını ayırmak isteyen Mustafa Cengiz yönetimi, 27 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Cimbom'dan geride kalan 4 sezonda 4 milyon 959 bin Euro kazanan deneyimli sağ bek, 2 sezon önce kiralandığı Eskişehir'de ise 391 bin Euro'yu cebine koymuştu. Sarı-Kırmızılılar'la kontratı önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan Tarık'a yolların ayrılmaması durumunda 1 milyon 605 bin Euro daha ödenecek.Kemer sıkma politikası uygulayan Galatasaray yönetimi ise maaşları indirmeye çalışıyor. Fatih Terim'in İsviçre'ye dahi götürmediği Tarık'ı kadroda düşünmeyen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.Geçtiğimiz hafta da yıllardır oynamamasına rağmen yüksek meblağları cebine indiren Endoğan Adili'yle anlaşan yönetim, genç futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim Endoğan'ın 620 bin TL feragat etmesiyle birlikte 500 bin TL ödeyerek mukaveleyi karşılıklı feshetmişti.Aynı formülü Tarık Çamdal'a da uygulamak isteyen yönetimin, '750 bin Euro al ve git' dediği öğrenildi. 27 yaşındaki sağ beki futbol oynaması gerektiği konusunda ikna etmeye çalışan yönetimin, Tarık'ı 855 bin Euro feragat etmesini istediği bildirildi.Kendisine takım arayan Tarık'ın ise aradaki farkı kapatacak bir maaşla başka bir takımla anlaşması halinde 'Tamam' diyeceği ifade edildi.Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, İsviçre kampında açıklamalarda bulunmuş ve Tarık'la görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.Beklentileri karşılayamayan isimlerden Tarık Çamdal'ın takımdan ayrılması için çaba sarf ettiklerini anlatan Albayrak, "Tarık Çamdal ile konuştum. Ona kulüp bakıyorum. Kendisiyle dostça ayrılacağız. Çamdal'ın bir suçu yok. Zamanında yüksek paralara transfer edilmiş." ifadelerini kullanmıştı.Tarık'a kulüp bulunması için çalıştıklarını kaydeden Albayrak, "Mukavelesi o günkü şartlarda öyle yapılmış. Tarık'ın bunun altında ezildiğini düşünüyorum. Umarım kendisine kulüp buluruz ve Türk futboluna hizmet etmeye devam eder." değerlendirmesinde bulunmuştu.Galatasaray'ın iki yıl aradan sonra kazandığı 21. Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu sonrasında gerçekleştirilen törende sarı-kırmızılı taraftarlardan bir kısmı, Tarık Çamdal'ı protesto etmişti.Tarık Çamdal'ın isminin anons edildiği sırada tribünlerden ıslıkların yükselmesi dikkati çekmişti. Sonrasında bazı taraftarlar Tarık Çamdal için tezahürat yaparken, buna futbolcular da alkışlarla karşılık vermişti. Çamdal, Mustafa Sandal'dan Aya Benzer'i çaldırmıştı. Taraftarların yine bir kısmı daha sonradan Tarık'ı alkışlamıştı.Sarı-kırmızılı kulübe 2014-15 sezonunda dahil olan Tarık, Galatasaray formasıyla 32'si ilk 11 olmak üzere 42 maça çıktı. Tarık sarı-kırmızılı formayla gol ya da asist üretemedi.