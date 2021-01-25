Galatasaray'ın Ndayishimiye teklifi: 1.5 milyon euro + oyuncu

Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Youssouf Ndayishimiye transferinde mutlu sona çok yaklaştı.Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu için son teklifini iletti.Daha önceki 1 milyon Euro + sonraki satıştan pay önerisini güncelleyen Aslan, 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra, 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'u da teklif etti.Ayrıca Youssouf'u isteyen Saint-Etienne ve Anerlecht'in de aradan çekilmesiyle, G.Saray'ın bu transferde eli güçlendi.