Galatasaray'ın Ndayishimiye teklifi: 1.5 milyon euro + oyuncu

Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Youssouf Ndayishimiye transferini bitirmek için çabalıyor

Haber; Sabah
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Galatasaray'ın Ndayishimiye teklifi: 1.5 milyon euro + oyuncu
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25 Ocak 2021 09:46
Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Youssouf Ndayishimiye transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu için son teklifini iletti.

Daha önceki 1 milyon Euro + sonraki satıştan pay önerisini güncelleyen Aslan, 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra, 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'u da teklif etti.

Ayrıca Youssouf'u isteyen Saint-Etienne ve Anerlecht'in de aradan çekilmesiyle, G.Saray'ın bu transferde eli güçlendi. 

 


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