Galatasaray'ın Liverpool'dan hedefi

Galatasaray sol bek arıyor... Leipzig'ten kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



Tedbirini erken almak isteyen teknik direktör Fatih Terim ise deyim yerindeyse her taşın altını kaldırıp bakıyor. Sarı-kırmızılıların gündemine her gün yeni bir isim girerken, Fatih Terim'in özelliklerine uyan ismin Yasser Larouci olduğu ifade edildi.



Liverpool U20 takımında oynayan Jürgen Klopp'un zaman zaman A takıma aldığı 2001 doğumlu oyuncunun WytScout videoları tecrübeli hocayı çok etkiledi. Terim, genç oyuncunun durumunun takip edilmesini istedi.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç sol bek için U18'den hocası Barry Lewtas "Agresif" ve "Yıldırım hızında" yorumunu yapmıştı. Hızlı oyuncuları seven Terim'in Saracchi'nin aksine daha agresif ve daha hızlı bir oyuncu aradığı biliniyordu.



KABUL EDECEK



1.8 milyon Euro Transfermarkt değeri bulunun futbolcuyla ilgili temaslar başlarken Liverpool'un sözleşme imzalamaması halinde Fransız sol bekle mukavele imzalanacak. İngiltere'de kalmak istese de Larouci'nin iyi bir teklife 'Hayır' demeyeceği belirtiliyor.



Solda hücuma dönük de oynayabilen Yasser, iki kupa maçında Liverpool forması giyebildi. Alt liglerde ise toplamda 61 maça çıktı, 2 gol atıp, 6 asist yaptı.