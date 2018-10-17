Galatasaray'ı düşündüren trafik! Dünya turu...

zorlu maçlar öncesi teknik direktörcanını sıkan en önemli nokta milli takımlarda bulunan 7 futbolcusunun durumu...Ligdeile karşılaşacak olan sarı - kırmızılı takımdauzun ve yorucu seyahatler yapıp tek idmanla maça çıkabilecekler.Milli takımlarında dün gece görev alan7 futbolcu, bu akşam geç saatlerde İstanbul'a varabilecek. Bursa maçının cuma günün oynanacak olması nedeniyle de 7 futbolcu sadece tek idmanla sahaya çıkabilecek.bu nedenlemaçında bazı oyuncularını dinlendirerek mecburi rotasyona gitmeyi planladığı öğrenildi.